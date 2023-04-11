27 bin 462 öğrenci okullarına geri döndü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 bin 883 öğrencinin gittiği illerden afet bölgesindeki okullarına geri döndüğünü bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 bin 883 öğrencinin gittiği illerden afet bölgesindeki okullarına geri döndüğünü bildirdi.
Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda afet bölgesinde tüm imkanlarla eğitimi normalleştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Nakillerini diğer illere aldıran öğrencilerimizden 27 bin 462’si okullarına geri döndü. Eğitim varsa umut hep var" ifadelerini kullandı.