27. Uluslararası Ankara Caz Festivali büyük bir coşkuyla başladı

Bu yıl 27.’si düzenlenen Uluslararası Caz Festivali caz severlerle buluştu.

Ankara’da bir otelde Kerem Görsev, Kağan Yıldız ve Ferit Odman’dan oluşan trio konseriyle start veren 27. Uluslararası Ankara Caz Festivali büyük bir coşkuyla caz severlerle buluştu. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak "Caz ve Özgürlük” temasıyla hazırlanan festivalin açılış etkinliği olan Kerem Görsev konseri öncesinde festivale destek veren kişi ve kurumlara plaket takdimi yapıldı.

Türkiye Caz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, açılışta, bu yıl "Caz ve Özgürlük" temasıyla düzenlenen festivale destek olanlara teşekkür etti.

Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen ve büyük bir kalabalığın katıldığı Kerem Görsev, Kağan Yıldız ve Ferit Odman trio konserinin ardından caz sanatçısı, piyanist ve besteci Kerem Görsev ’Lost Ghost’ ve ’Meeting Point’ albümlerini imzalayarak hayranlarıyla hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi.

27. Uluslararası Ankara Caz Festivali Ankara Uluslararası Caz Festivali 25 Kasım’a kadar çeşitli konser ve etkinliklerle devam edecek.

25 Kasım’a kadar sürecek olan 27. Uluslararası Ankara Caz Festivali’nde 11 günde toplam 20 ayrı konser ve etkinlik gerçekleştirilecek. Festival için detaylı bilgiler Caz Derneği’nin internet adresinden ulaşılabilecek.