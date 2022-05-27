27 yaşındaki genç İBB mühendisi, eski sevgilisinin kurbanı oldu

Şişli'de bir kişi eski sevgilisini ve ev arkadaşını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Ölenlerden birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) mühendis olarak çalışan Beril Varol olduğu öğrenildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 27.05.2022 14:04
  • Güncelleme: 27.05.2022 16:51
27 yaşındaki genç İBB mühendisi, eski sevgilisinin kurbanı oldu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Şişli’de bir kişi eski sevgilisini ve ev arkadaşını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Ölenlerden birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) mühendis olarak çalışan Beril Varol olduğu öğrenildi.

Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 3 katlı bir binanın en üst katında 3 kişi ölü bulunmuş, polisin incelemesinin ardından olayın cinayet olduğu ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, eski kız arkadaşının yaşadığı daireye gelen Yavuz Selim Bektaş (34), eski kız arkadaşı Beril Varol (27) ve Ömer Akın’ı (29) silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Zanlının cinayetleri işlemeden önce bir intihar notu da bıraktığı ortaya çıktı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Uzaklaştırma kararı aldırmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde mühendis olarak çalıştığı öğrenilen Beril Varol’un, eski sevgilisi Yavuz Selim Bektaş hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı, son uzaklaştırmanın geçtiğimiz yıl Aralık ayında dolduğu ortaya çıktı. Öte yandan, zanlı Yavuz Selim Bektaş ve maktullerden Ömer Akın’ın da mühendis olduğu öğrenildi.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Beril Varol ve Ömer Akın’ın yakınları ve arkadaşları acı haberi alır almaz olay yerine geldi. Hala yaşanan olayın şoku içinde oldukları görülen yakınlar, gözyaşlarına boğuldu.

Cansız bedenler Adli Tıp Kurumuna götürüldü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından 3 cansız beden cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

5
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Kadınlara Üretim Mesajı

Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Pusula denizanaları Silivri’de de görüldü

DAHA FAZLA
Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı