270 cankurtaran deniz sezonunun başlamasıyla göreve hazır

Deniz sezonunun başlamasıyla hazırlıklarını tamamlayan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi, 13 ayrı bölgede 270 kişilik cankurtaranla görev yapmaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, başlayan deniz sezonuyla hazırlıklarını tamamladı. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede, 13 ayrı bölgede haftanın 7 günü 270 kişilik cankurtaranla görev yapmaya başladı. KOSKEM ekipleri geçtiğimiz yıl bin 987 kişiyi, 2005 yılından bugüne ise 16 bin 324 kişiyi boğulmaktan kurtardı. KOSKEM; Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli Defne sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında göreve hazır.

"Geride bıraktığımız 5 yıllık sezonu üst üste kayıpsız kapattık"

13 bölgede görev yapacak cankurtaranlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında bir araya geldi. Cankurtaranlara yeni sezon için başarılar dileyen İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, “KOSKEM, 15 Haziran’da başlayan ve 15 Eylül tarihinde bitecek sezona başlıyor. Geride bıraktığımız 5 yıllık sezonu üst üste kayıpsız kapattık. Sizlerin emeğiyle gayretiyle destekleriyle vatandaşlarımızın canlarını kurtardık. İnşallah bu sezonda kazasız belasız kayıpsız bir sezon olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2005 yılından bu yana Karadeniz ve Marmara sahillerinde 13 bölgemizde bu hizmeti yürütmektedir. Bu sene de aramızda 11 sivil toplum kuruluşu olacak. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum. Allah kaza bela vermesin” ifadesini kullandı.

Cankurtaranlara sıkı eğitim

Sezon öncesi personele mavi bayrak kriterleri, dünya ve TSSF’nin standartlarına uygun eğitim verildi. 2023 sezonu boyunca sahillerde 32 Kocaeli itfaiyesi, 25 gönüllü itfaiyeci, 36 AKUT, 10 DK9, 25 Uluslararası Arama Kurtarma, 15 Kocaeli Arama Kurtarma, 7 Kılavuz, 10 Kocaeli Yüzme Kulübü, 20 Mahalle Afet Gönüllüleri, 12 Mercan Yüzme Sporları Kulübü, 55 SAR Arama Kurtarma, 23 Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Kulübü olmak üzere toplamda 270 personel görev yapacak.