Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından kadın vatandaşlara yönelik KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Küplü, İçköy ve Baharözü köylerinde, Bayırköy, Vezirhan ve Dodurga beldelerinde kadın vatandaşlara yönelik KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Konu hakkında Bilecik İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Temel bir insan hakkı ihlali olan Kadına Yönelik Şiddetin ortadan kaldırılması için şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda kadın vatandaşlara yönelik KADES uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edildi. KADES broşürü dağıtılımı yapılırken ayrıca 272 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Kadına El Kalkamaz’ videosu köy/belde kahvehanelerinde erkek vatandaşlara izletilerek bilgilendirme yapılmış ve broşür dağıtıldı" denildi.

Şiddetin her türlüsüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Bilecik İl Jandarma Komutanlığının bilgilendirme faaliyetleri aralıksız olarak devam edileceği bilgisi verildi.