276 kilogram uyuşturucu maddenin Türkiye'ye girmesi engellendi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 186 kilogram eroin ve 90 kilogram metamfetamin cinsi olmak üzere toplam 276 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

276 kilogram uyuşturucu maddenin Türkiye'ye girmesi engellendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Gürbulak Gümrük Kapısı’nda yaklaşık 186 kilogram eroin ve 90 kilogram metamfetamin cinsi olmak üzere toplam 276 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen tıra yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, yaklaşık 186 kilogram eroin ve 90 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 276 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

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