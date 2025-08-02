28 ülkeden 500 akademisyen İstanbul'da buluştu

İstanbul Beykent Üniversitesi, girişimcilik ekosistemine uluslararası düzeyde katkı sağlayan organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Girişimcilik Sosyal Bilimler Kongresi, 28 farklı ülkeden yaklaşık 500 akademisyeni bir araya getirdi.

31 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde Ayazağa-Maslak Yerleşkesi’nde düzenlenen 11’inci Uluslararası Girişimcilik Sosyal Bilimler Kongresi’nin ilk gününe; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan İstanbul Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Erkan Çelik, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel katılım sağladı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Himmet Karadal’ın başkanlığında yürütülen kongrede, toplam 299 bildiri sunuldu. Üç gün sürecek etkinlik kapsamında, çeşitli akademik oturumlar ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

"Bizim için büyük bir gurur kaynağı"

Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, kongreye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek "Böylesine büyük ve anlamlı bir organizasyonu üniversitemizde ağırlamak, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu kongre sadece bilimsel bir etkinlik değil, aynı zamanda farklı ülkelerden gelen akademisyenlerin ve girişimcilerin bir araya gelerek kültür alışverişinde bulunmalarına imkan tanıyor" dedi.

"Geniş bir coğrafyadan katılım var"

Kongrenin, girişimcilik alanındaki bilgi ve fikirlerin paylaşılmasının yanı sıra uluslararası bağlantıların güçlendirilmesine de katkı sunduğunu belirten Prof. Dr. Öngel, Türk Cumhuriyetleri’nden Avrupa’ya, Kanada’dan ABD’ye uzanan geniş bir coğrafyadan katılımın olduğunu vurguladı.

"Kongre sayesinde 8 yeni üniversiteyle daha anlaşma imzalayacağız"

Üç gün sürecek etkinlik kapsamında düzenlenen workshop’larla girişimcilik kültürünün desteklenmesi ve yeni iş birliklerinin temellerinin atılması hedefleniyor. Prof. Dr. Öngel, "Üniversitemiz hâlihazırda 196 üniversite ve 76 ülkeyle iş birliği anlaşmasına sahip. Bu kongre sayesinde 8 yeni üniversiteyle daha anlaşma imzalayacağız. Öğrenci değişim programları ve ortak diploma projeleriyle uluslararasılaşma sürecimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Öngel, bu sürecin aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı’nın uluslararasılaşma vizyonuna katkı sunduğunu belirterek kongrenin Türkiye’nin akademik alanda küresel görünürlüğünü artıracağına inandığını sözlerine ekledi.

"Kurulan dostluklar ve güven çok daha güçlü oluyor"

Prof. Dr. Himmet Karadal, "Bu kongre yalnızca akademik bir çalışma platformu değil, aynı zamanda yeni iş birlikleri ve projelerin başlangıcı için bir fırsat sunuyor. Takdir edersiniz ki online görüşmeler ve telefon gibi teknolojiler ne kadar gelişmiş olsa da yüz yüze iletişimde kurulan dostluklar ve güven çok daha güçlü oluyor. Bu tür etkinliklerin en önemli yönlerinden biri, hem sosyal sermayeyi güçlendirmesi hem de akademik gelişmelerin hızlanmasına büyük katkı sağlamasıdır" dedi.

"İş birliklerine önem veriyoruz"

İstanbul Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve 11. Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi’nin Düzenleme Kurulundan Gözde Bozkurt ise şöyle konuştu:

"Bu süreçte, 28 farklı ülkeden 170’ten fazla bildiriyle 400’ün üzerinde araştırmacıyı bir araya getirdik. Şu anda burada; Kazakistan, Özbekistan, Endonezya, Japonya ve daha pek çok ülkeden misafirlerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Daha önceki süreçte bir seminer serisi düzenledik. Bu seminer serisini tamamen çevrim içi olarak gerçekleştirerek dünya genelinde pek çok araştırmacıya ulaştık. Şimdi ise bu etkinliği yüz yüze bir platforma taşımış bulunuyoruz. Bu kongre vesilesiyle çok değerli iş birlikleri kurduk. İstanbul Beykent Üniversitesi ailesi olarak bu iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Personel ve öğrenci hareketliliği ile bilimsel çalışmalar kapsamında tüm bu faaliyetlerin önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi ve Koordinatörü Murat Er, "Burada, akademik camianın büyük bir buluşmasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu bağlamda, gururla ifade edebilirim ki 400’ü aşkın bilim insanı ve 100’den fazla değerli kurumla iş birliklerinin görüşüldüğü, akademik çalışmaların hayata geçirilmesi noktasında toplantılar ve buluşmaların gerçekleştiği bir etkinlik düzenliyoruz. İstanbul Beykent Üniversitesi ve kongre ailesi olarak bu durumdan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.