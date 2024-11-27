28 ve 29 Kasım'a dikkat !

2024-11-28 01:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 28/11/2024 01:00:00 - 28/11/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-28 01:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE, İLTER sk bölgelerinde 28/11/2024 01:00:00 - 28/11/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah PANCAR,açan sk Fatih Sultan Mehmet Caddesi bölgelerinde 28/11/2024 09:00:00 - 28/11/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-28 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah FETHİ ELMAS, MALİYECİ KEMAL ERTAŞ, PİRİPAŞA, TAVANLI ÇEŞME, YARBAŞI, ZÜKÜR MEKTEP sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah AHMET KEMALBEY, ASIMBEY, ATATÜRK, BAŞKOMUTAN, BEKİR GÖKSEL, BOSTAN, CAMİ İÇİ, CUMHURİYET, FİKRET GÜNDOĞAN, HAVUZLU KAHVE, HÜSEYİN TUFAN, KUTSAL, KÜÇÜKHASFIRIN, KÜÇÜKYALI, MARİNA, MUMHANE, PİRİPAŞA, TUZHANE, YARBAŞI, YEMENİCİLER, YEMENİCİLER GEÇİDİ, YUSUF DİBEK, ZİYABEY, İSKELE GEÇİDİ, İZZET ULUŞAHİN sk / SELİMPAŞA mah HAVUZLU sk bölgelerinde 28/11/2024 09:00:00 - 28/11/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-28 12:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DEĞİRMENCİ ADİL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, MECLİS, TURGUT ÖZAL, ÇALIKAĞA sk bölgelerinde 28/11/2024 12:00:00 - 28/11/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

