28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edirne’de Türk ve yabancıları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkardığı iddiası ile hakkında 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Jandarma Komutanlığı asayiş ve JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ve teknik takip sonucu, Türk ve yabancıların yurt dışına çıkışına imkan sağlama suçundan 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen E.Y. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Şahıs adlı makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.