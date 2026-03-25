28 yıldır kuyumculuk yapıyor, ilk defa yok satıyor

Bilecik’te 28 yıldırı kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, müşterilerine altın yok demekten usanarak, çareyi dükkanın camına yazı asarak buldu. Sünetci, müşterilerini cama astığı "28 yıldır kuyumcuyum, ilk defa altın yok" yazısı ile karşıladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın, yüzde 2,9 değer kaybederek hafta başında 6 bin 225 TL seviyesinden başladı. Geçtiğimiz günlerde 6 bin TL’nin altına kadar gerileyen gram altın, bvu sabah 6 bin 500 TL’den satışa sunuldu.

Kuyumcularda yoğunluk

Altın fiyatlarının düşmesini fırsat bilen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kuyumcuların yolunu tuttu. Yoğun talep karşısında bazı işletmelerde altın stokları kısa sürede tükendi.

"28 yıldır bu sektörün içerisindeyim, ilk defa yok sattım"

1998 yılından bu yana yani yaklaşık 28 yıldır bu sektörün içende olan İbrahim Rafet Sünetci, "Dünden bu yana Türkiye’de ve Bilecik’te olduğu gibi bir altın kıtlığı var. Biz bayramdan döndükten sonra altının fiyatları düşüşe geçti. Düşüşe geçince de vatandaşlar altın almaya geldi ama elimizdeki altınlar bitti. Bitince de darphane altın vermemeye başladı. Vermeyince de bütün Türkiye’de ve Bilecik’te altın yok satmaya başladı. Bunu Bilecik’te bizi bilenler biliyor. Biz elimizde olan altınları sattık ama diyorlar ki sakladığınız altınları satmıyorsunuz diye. Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz yeter ki altın olsun; vitrinde bileziklerimiz var, künyelerimiz var, onları satıyoruz. Olanı satıyorum, olmayanı da bazen kimisini not alıyoruz. Gelecek perşembe günü, salı günü onlara göre teslim etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Altın düşmüş çıkmış bizim için fark etmiyor"

İbrahim Rafet Sünetci, müşterilerin altının yol olmasına inanmadığını anlatarak, "Altın yok diyoruz ama inanmak istemiyorlar. Gerçekten yok. Niye? Biz satınca kazanacağız, fark etmez ki. Altın düşmüş çıkmış bizim için fark etmiyor. Biz zaten satmak istiyoruz, ama şu anda bize darphane, inanın ki dün 150 gram yazdırdık, bugün bize darphaneden gelen 20 gram. 20 gramı işte kime verelim? 28 yıldır kuyumcuyum, ilk defa hayatımda, kuyumculuk mesleğimde böyle bir durumla karşılaşıyorum. Altın yok satıyoruz" dedi.

Öte yandan bugün kuyumcular müşterilerin talepleri ufak ufak karşılamaya başladı.