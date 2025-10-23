29 Ekim coşkusu Beşiktaş'ta yaşanacak

Beşiktaş Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bir dizi etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman’ın tüm komşularını davet ettiği programda söyleşiler, konserler ve Cumhuriyet Yürüyüşü yer alacak.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 102. yıl dönümü, bu yıl da Beşiktaş’ta coşkuyla kutlanacak. Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyet’in değerlerini ve kazanımlarını hatırlatmak, bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla dolu dolu bir kutlama programı hazırladı. Kutlamalar, 25 Ekim Cuma günü başlayacak. "Cumhuriyet Söyleşileri" kapsamında düzenlenecek ilk etkinlikte Müzik Tarihçisi Murat Meriç, "Şarkılarla Cumhuriyet" başlıklı söyleşisiyle sahnede olacak. Ardından Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, Akatlar Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te başlayacak "Adım Adım Cumhuriyet" başlıklı söyleşi ile dinleyicilerle buluşacak. "Cumhuriyet Söyleşileri"nin ikinci programı ise 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Cumhuriyetin İzinde: Türkiye’nin Yarını" başlıklı söyleşisinde Cumhuriyet’in kuruluş sürecinden bugüne uzanan yolculuğu anlatacak. Etkinlik yine Akatlar Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te düzenlenecek.

Kutlamalar, 29 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam edecek. Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman’ın da katılacağı yürüyüş, Dolmabahçe’den başlayarak Barbaros Meydanı’nda son bulacak. Yürüyüşün ardından Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan’ın katılımıyla İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek büyük kutlama konseriyle Cumhuriyet coşkusu meydanlara taşacak. Beşiktaş Meydanı’nda gerçekleştirilecek programda DJ Ersin Şov, "Adım Anadolu Dans Topluluğu" performansı ve ardından İBB Kent Orkestrası ile Cumhuriyet Senfonisi yer alacak. Ferda Anıl Yarkın, Bora Öztoprak, Moğollar, Zuhal Olcay, Bendeniz ve Şebnem Paker gibi sanatçılar, Cumhuriyet’in 102. yılı için sahne alacak.