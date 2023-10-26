29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gemlik'te coşkuyla kutlanacak

28 Ekim saat 13.00’da Atatürk Anıtı’nda başlayacak olan kutlama programı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda geç saatlere kadar sürecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da Gemlik Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Gemlik Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam edecek çelenk sunma töreninde üç pare top atışı yapılacak.

28 Ekim gecesi Gemlik sahil şeridi meşaleler ile aydınlanacak. Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Cumhuriyet Meşalesi ile Körfezi Aydınlatıyoruz’ etkinliğinde sahil şeridinde yaklaşık 1500 genç tarafından meşaleler yakılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı sabah saat 10.00’da İskele Meydanı’nda başlayacak. Programda, halk oyunları gösterileri, eğitimli köpek gösterileri gibi birçok gösteri yapılacak ve şiirler okunacak. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Gemlik Kaymakamı Hasan Göç tarafından yapılacak.

Kortej yürüyüşü 19.00’da

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı yürüyüşü, saat 29 Ekim saat 19.00’da Eski Diş Hastanesi’nin olduğu bölgeden başlayıp, İskele Meydanı’na kadar sürecek. Bando ve marşlar eşliğinde yürüyecek olan vatandaşlar Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Türk müziğinin efsane sesi Yıldız Tilbe’yle sonlanacak. Tilbe, İskele Meydanı’nda sevilen şarkıları binlerce Gemlikliyle birlikte söyleyecek. Saat 20.00’da başlayacak olan konser, geç saatlere kadar devam edecek.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, tüm Gemliklileri kutlama programına katılarak, Cumhuriyet’in 100. yılını hep birlikte kutlamaya davet etti.