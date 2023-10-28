29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak kaplanan 100. yıl treni İstanbul'a hareket etti

Ankara-İstanbul hızlı treni, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından tasarlanan ’100’üncü Yıl’ temasıyla kaplandı.

’Türkiye Yüzyılı’ ve ’Milli Mücadele’nin Yüzüncü Yılı’ görselleriyle kaplanan Yüksek Hızlı Tren, yaklaşık 500 yolcusuyla bugün ilk seferini gerçekleştirdi. Tren, saat 11.10’da Ankara Hızlı Tren Garı’ndan İstanbul’a uğurlandı. Ankara’da Başkentray ve İstanbul’da Marmaray setleri de şehir içinde 1 yıl boyunca yaklaşık 10 milyon yolcuya ’Türkiye Yüzyılı’ ve ’Milli Mücadele’nin Yüzüncü Yılı’ görselleriyle hizmet verecek.

“Yüksek Hızlı Trenimiz, Marmaray ve Başkentray setimizde yaklaşık 1 yıl boyunca insanlara ulaşacağız”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın çok önemli bir bayram olduğunu ve diğer ülkelere örnek olan bir Cumhuriyete sahip olduğumuzu belirten Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, “Bugün çok özel bir gün Milli Mücadele’nin 100. yılı. Çok önemli bir bayramın arifesindeyiz. Diğer bayramları kutlayabilmemizi sebebi olan Cumhuriyet Bayramı’nın arifesinde, bu güzel mekanda Cumhuriyet’i anlamış olmanın, anlatmanın hangi mesajlarla vereceğimizin gayreti içerisindeyiz. Bugün Yüksek Hızlı Trenimiz, Marmaray ve Başkentray setimizde yaklaşık 1 yıl boyunca insanlara ulaşacağız. Cumhuriyet’i anladığımızı anlatmaya çalışacağız. Yaklaşık bu trenimizde 500 bin kilometre yapıp, 550 bin insanımıza ev sahipliği yapacağız. Marmaray ve Başkentray ile 10 milyona yakın insanımızla taşıma yapacağız. Cumhuriyet önemli bir model. Atamıza ve atalarımıza buradan şükranlarımızı iletiyoruz. İyi ki varlar, bizleri var ettiler. Bize düşen görev onlardan aldığımız emaneti daha iyi ve daha üst seviyelere taşımak. Filistin gibi mazlum ülkelere model olmuş bir Cumhuriyet. İnşallah Filistin halkının kısa sürede refaha kavuşmasını diliyorum. Cumhuriyet çok önemli. Atatürk Cumhuriyet’in temellerini bu tarihi garda attı. Sorumluluğumuzun farkındayız. Biz kurum olarak bunu anlatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.