29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, özgürlüğün, bağımsızlığın ve Cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor. Bu çerçevede, BursaRay, tramvay ve otobüs hatları 29 Ekim Çarşamba günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Kent içinde ayakta yolcu taşıyan BursaRay, tramvay ve otobüs hatlarımız, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar, BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet verecektir. Bayramımızı hep birlikte coşkuyla, onurla ve gururla kutlayalım."