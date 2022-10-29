29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99.Yılı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim Cuma günü Silivri Sahilindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

29 Ekim günü İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. Tebrik kabulünden sonra Silivri Sahilinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni yapıldı.

Törene Kaymakam Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Tolga Toğan vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunması ve Kaymakam Toğan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra, öğrenciler tarafından okunan şiirler, halk oyunları, ödül töreni ve resmi geçit töreni ardından program sona erdi.

