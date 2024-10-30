29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Protokol Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri kaymakamlığının düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı protokol bayramlaşma törenine katıldı.
Silivri Kaymakamlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle geleneksel protokol bayramlaşma töreni düzenledi. Tören, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kaymakam Tolga Toğan, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ferhat Esen, Baş Savcı Vekili Oğuzhan Aşan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende bayramlaşan protokol üyeleri, bayramın getirdiği coşku ve mutluluğu paylaşarak birbirlerine iyi dileklerde bulundular.