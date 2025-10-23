29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası sebebiyle bazı yollar trafiğe kapanacak
Sakarya Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlama programları sebebiyle 24 Ekim Cuma günü Adapazarı şehir merkezinde bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.
Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 102. yıl dönümü kutlama programları vesilesiyle gerçekleştirilecek genel prova çerçevesinde 24 Ekim Cuma günü Atatürk Bulvarı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.