29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Silivri'de Coşkuyla Kutlanacak

Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı dolayısıyla Silivri’de düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. 28 Ekim 2024 tarihinde Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirilecek Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak etkinlikler, 29 Ekim 2024 günü kutlama programıyla devam edecek.

Çelenk Sunma Töreni: 28 Ekim 2024

Etkinlikler 28 Ekim'de saat 13.00'da Atatürk Heykeli önünde Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak. Tüm halkın davetli olduğu bu anlamlı törende, Cumhuriyet'in 101 yıllık gururu bir kez daha yaşatılacak.

Tebriklerin Kabulü: 29 Ekim 2024

29 Ekim’de ise saat 11.00’de Silivri Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilecek resmi törenlerle Cumhuriyet Bayramı kutlamaları devam edecek.

Kutlama Programı: Öğretmenevi Arkası

Resmi törenlerin ardından saat 11.45’te Öğretmenevi arkası otopark alanında bayram kutlamaları düzenlenecek. Eğer hava şartları müsait olmazsa, kutlama programı Alibey Spor Salonu’na alınacak.