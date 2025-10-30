29 Ekim’de Silivri’de tarihinin en kalabalık kutlaması yapıldı

Silivri Belediyesi, 29 Ekim kutlamaları kapsamında Fener Alayı ve Pau konseri gerçekleştirdi. Etkinliğe Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Fener Alayı, Silivri tarihinin en kalabalık kortej yürüyüşü oldu. Kortejde marşlar söylendi, Cumhuriyetin İlanının 102’nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Silivri Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yılına yakışır kutlamalar gerçekleştirdi. 102’nci yıla özel 102 metrelik dev Türk bayrağıyla, Silivri’nin en kalabalık ve coşkulu kortej yürüyüşü yapıldı. Korteje katılan binlerce vatandaş, “Yaşasın Cumhuriyet” diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti cumhuriyete yakışır marşlar söyledi. Fener Alayı’nın ardından, Pau sahne aldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaptığı konuşmada milli bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyeti korumaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Kıymetli hemşerilerim, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi dalga dalga Anadolu’yu sardı, bu milletin yüreğinde kor gibi büyüdü. Ve sonunda, 102 yıl önce 28 Ekim 1923 gecesi, 29 Ekim’e saatler kala Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarına ‘Efendiler! Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz’ dedi. O an bir milletin kaderi değişti, karanlık dağıldı, umut doğdu. Ve bugün tam 102 yıl sonra, Atatürk Meydanı’nda başımız dik, yüreğimiz bir. O büyük adımı atanlara saygıyla selam duruyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk’ün liderliğinde adalet, eşitlik ve özgürlük temeli üzerine kurulduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, “Bize eşit vatandaşlık, onurlu bir yaşam ve umut dolu bir gelecek armağan etti. Buradan söz veriyoruz, sadece yaşatmak yetmez. Cumhuriyet’i yüceltecek, büyütecek, adaletle taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Atamızın gösterdiği yolda özgür, eşit, adil ve müreffeh bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

“Burada herkes kendini Silivrili hissediyor”

Başkan Balcıoğlu, cumhuriyetin yalnız Türkiye için değil dünyanın dört bir yanındaki mazlum milletlerin umudu olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin yokluğa, esarete, umutsuzluğa ‘boyun eğmeyiz’ diyen bir halkın özgürlük ve bağımsızlık yürüyüşü olduğunu söyleyen Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

“Şu an bu sahile bakıyorum, Silivri’de herkes yan yana. Farklı düşünceler, farklı inançlar, farklı memleketlerden gelen komşular… Omuz omuza, aynı coşkuda buluştuk. İşte Cumhuriyet tam da budur. Birleştirir, kucaklar, hepimizin ortak gururu olur. Silivri’de ayrımız gayrımız yok. Siyasi görüşü, inancı, fikri, memleketi ne olursa olsun kimse ötekileştirilmiyor. Burada herkes kendini Silivrili hissediyor. Silivri’miz, birlik ve beraberliğin en güzel fotoğrafıdır. Bakın cennet vatanımızın her rengi, her kültürü bu akşam sahilde buluştu. Trakya’nın karşılaması, Karadeniz’in horonu, Ege’nin zeybeği, Anadolu’nun halayları… Hep birlikte rengârenk bir mozaiğiz, ama biriz, tek yüreğiz. Çünkü hep birlikte Cumhuriyetiz!”

Hedefe ulaşmak için çok çalışmak, azim ve kararlılıkla mücadele etmek zorunda olunduğunu kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Cumhuriyetin tüm yurttaşlarımıza eşit ve refah dolu bir yaşam sağlaması için bizler durmayacağız! O mavi gözlü devin, Büyük Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğiz. Bu duygu ve inançla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz bir minnetle anıyorum. Tüm halkımızın ve Silivri’nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Başkan Balcıoğlu, sanatçı Pau’ya çiçek takdim etti. Başkan Balcıoğlu, sanatçıya teşekkürlerini iletti.

