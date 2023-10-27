29 Ekim'de ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Buna göre vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından 29 Ekim Pazar günü ücretsiz olarak yararlanacak. Deniz ulaşımı da mevcut sefer saatlerinde ücretsiz olarak hizmet verecek.

İzmit-Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200 ile Sabiha Gökçen Hattı olan 250, 250G ve Hat 700 ise mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek.