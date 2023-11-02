29 Ekim Mahallesi'nin çehresini değiştirecek proje hizmete açıldı

Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı, 29 Ekim Spor Parkı ve Ayvalıdere Kenarı Yenileme Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Başkan Turgay Erdem, Nilüfer’de bu dönem 57 park 26 koşu yolu hizmete sunduklarını belirterek, en büyük park ve yenileme projesinin Ayvalıdere olduğunu söyledi.

Nilüfer Belediyesi kente nefes aldıracak yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi’nin yaklaşık 30 bin metrekare alanda iki etap halinde yaptığı 29 Ekim Spor Parkı ve Ayvalıdere Kenarı Yenileme Alanı’nın açılışı gerçekleşti. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, siyasi parti temsilcileri, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan 29 Ekim Mahalle Muhtarı İsmail Keskin, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ve Başkan Turgay Erdem’e teşekkür etti. 29 Ekim Mahallesi’nin hayallerine kavuştuğunu ifade eden Muhtar Keskin, “Mahallemize son 5 yılda 6 park ve 2 yürüyüş yolu kazandırıldı. Ama bu Ayvalı Dere’nin temizlenmesini sağlayamadık. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sürekli iletişim halindeyiz. Ancak sonuç alamadık. Biz, halkla yöneticiler arasında köprüyüz. Bölge halkının taleplerini iletiyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesi bölge için çok önemli. Nilüfer Belediyesi buraya önemli bir hizmet sundu. Birde yeri belli olan arazide hayvan aktivite alanı istiyoruz. Umarım bu projede en kısa sürede hayat bulacaktır” dedi.

“Göreve gelirken vadettiğimiz projelerden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek sözlerine başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’de bu dönem 57 park 26 koşu yolu hizmete sunduklarını belirtti. En büyük park ve yenileme projesinin Ayvalıdere olduğunu belirten Başkan Erdem, “Toplam 28 bin 925 metrekare alanda etaplar halinde yapılan çalışma sonucu çocuk oyun alanları, oturma dinlenme bölümleri, yürüyüş parkuru ve açık alan spor aletleri ile donatılmış nitelikli bir kamusal alan oluşturduk. Bu alanın 19 bin 620 metrekarelik bölümü yeşil alan olarak düzenlendi. Projenin birinci etabında, 2 adet basketbol sahası, 2 adet tenis kortu, 1 mini basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları yapılarak 29 Ekim Spor Parkı da vatandaşın hizmetine sunuldu” diye konuştu.

Projenin ikinci etabı hakkında da bilgiler veren Başkan Erdem, “İkinci etap çalışmaları çerçevesinde ise dere kenarında yer alan yeşil alanların tamamı düzenlenerek, toplam 2 kilometrelik bir koşu yolu yapıldı. Bu yol boyunca belirli noktalarda 70 adet cep otoparkı, dinlenme alanları, hamak alanı, bisiklet park alanı, fitness aletlerinin yer aldığı egzersiz alanı ve çocuk oyun alanı yapıldı. Bölgedeki peyzaj çalışması çerçevesinde ise, 3 adet biyoçeşitlilik bahçesi oluşturuldu ve alanda toplam 25 bin adet çeşitli türlerde bitki ile 350 adet ağaç dikimi yapıldı. Burası Nilüfer için kendiliğinden oluşmuş doğal bir ekolojik koridor. Ama biz kentimizde uygun alanlarda ekolojik koridorlar yaparak hizmete sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem, konuklarla birlikte projenin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdem daha sonra düzenlenen alanda yürüyerek incelemelerde bulundu. Mahalle halkı da Başkan Turgay Erdem’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.