29 Mayıs'ta okullar tatil olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “28 Mayıs’ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs’ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitim öğretimin sona ereceği tarihin 16 Haziran olduğunu hatırlatan Bakan Özer, yaz okulları konusunda sistemin nasıl işleyeceğine yönelik verdiği bilgide, öncelikle deprem bölgesinde eğitimin normalleşmesi adına büyük çaba sarf edildiğini bildirdi.

Olağanüstü hallerde eğitim normalleştirilmeden hayatın normalleşmeyeceğine işaret eden Bakan Özer, bu yaklaşımda ’her yerde ve her şartta eğitim’ mottosuyla deprem bölgesindeki çocukları travmalı ortamdan kurtarıp öğretmenleriyle buluşturmayı merkezlerine aldıklarını söyledi.

Sürecin başarılı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Özer, şöyle devam etti:

"Başlangıçta çocuklarımızı müfredata dayalı bir eğitimden ziyade psikoeğitim ile travmadan kurtarmak ve psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek için bir yaklaşım sergiledik. LGS ve YKS’ye hazırlanan çocuklarımız için özel bir gayret gösterdik. Yaklaşık 3 bin 500 Destekleme ve Yetiştirme Kursunun olduğu noktada LGS ve YKS hazırlanmalarıyla ilgili destekleme kursu açtık. Şimdi Türkiye genelinde yaz okullarıyla ilgili projemiz var. Bir de deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz, çocuklarımız için bir programımız var. Bu bölgede yaşayanlarla ilgili 1 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında bir aylık telafi eğitimi yapacağız. Psikososyal destekler ile yaklaşık 2 buçuk milyon öğrenci ve veliye ulaştık. Hem deprem bölgesine hem de depremin dışındaki illere nakillerini aldıran ailelerin çocuklarına her türlü desteği sağladık. Bu bir aylık eğitimde tedavi eğitiminde öğrenme kayıplarıyla ilgili her şeyimizi hazırladık. Program hangi derslerden açılacak? Hangi materyaller gönderilecek? Onların hepsinin basım aşaması da bitmek üzere. Hazırlıklarımız tamamlandı. Sadece bununla bitirmeyeceğiz, bir de 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladığı zaman da eğitim öğretim devam ederken bir aylık bir telafi programı daha yapacağız. Yani toplamda 2 aylık bir telafi eğitim programı yapacağız bu bölgedeki öğrencilerimiz için. Aynı zamanda geçen sene dört tane alanda yaz kursu açmıştık. Bilim, sanat, matematik ve yabancı dil, İngilizceyle ilgili. Bu sene bu yine devam edecek. Öğrencilere illa eğitim aldıkları lokasyonda değil, Türkiye’nin hangi noktasına giderse gitsinler bu kurslardan yararlanabilme imkanı getirdik. Aynı şeyi öğretmenler için de sağladık. Öğretmenlerimiz yazın memleketlerine gittikleri zaman oradaki yaz kurslarında eğitici olarak, öğretmen olarak da görevlendirilebiliyorlar. Bu geleneği aynen devam ettireceğiz. Deprem bölgesini de ilave kurslarla telafi eğitimleriyle destekleyeceğiz."

Özer, “28 Mayıs’ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs’ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak” diye konuştu.