295 milyon 531 bin lira tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesabına yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “295 milyon 531 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “295 milyon 531 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadesini kullandı.

Tarımsal destekleme ödemesi su ürünleri yetiştiricilerine 125 milyon 328 bin 255 lira, hububat-baklagil ve dane mısır yetiştiricilerine 78 milyon 274 bin 346 lira, yem bitkileri desteği 38 milyon 438 bin 724 lira, hayvan gen kaynakları desteği 34 milyon 115 bin 740 lira, kırsal kalkınma desteği 19 milyon 373 bin 935 lira olarak kullanılacak.