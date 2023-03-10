3 adım atlamada şampiyonluğu göğüsledi

Kocaeli’de düzenlenen atletizm müsabakalarında 3 adım atlamada şampiyonluğu göğüsleyen 15 yaşındaki lise öğrencisi Berra Aktürk’ün en büyük hayali milli sporcu olup, Türkiye’yi temsil etmek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından atletizm müsabakaları düzenlendi. Müsabakalar neticesinde 3 adım atlama birinciliğini Berra Aktürk kazandı. Milli sporcu olup, uluslararası alanda ülkesini temsil etmek istediğini belirten Aktürk, "Milli sporcu olmak ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmek en büyük hayalim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. En büyük desteğim de ailem, onlara çok teşekkür ederim" dedi.

15 yaşındaki Berra Aktürk’ün Kartepe Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi’nde öğretim gördüğü öğrenildi.