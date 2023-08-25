3. Anadolu Kahve Festivali Pendik'te başladı

Pendik Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Anadolu Kahve Festivali" Pendik Sahil Meydanı’nda kahve severlerle bir araya geldi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in katıldığı ve 3 gün sürecek festivalde katılımcılar kahve tadımları, workshoplar, söyleşiler ve konserlerle hem eğlenceye hem de kahvenin tadını doyasıya çıkardı. Festival, 27 Ağustos’a kadar devam edecek.

Pendik Belediyesi’nin bu yıl 3’üncü kez düzenlediği “Anadolu Kahve Festivali” Pendik Sahil Meydanı’nda kahve severlerle bir araya geldi. En özel kahve çeşitlerini, kahvelere dair birçok içeriği ve kahvenin yanında festivale özel eğlence anlayışını misafirleriyle bir araya getiriyor. Lezzeti, bilgiyi ve eğlenceyi birlikte sunan festivalde; birbirinden özel kahve türleri, en lezzetli kahve deneyimi için pişirme yöntemleri, kahveye dair tarihi ve güncel bilgiler, festival temasına dair misafirlere sunulacak. Lezzetin ve eğlencenin buluştuğu tadım testleri, workshop ve yarışmalarla da kahve severler yeni tatları tecrübe etme imkanı bulacak. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in katıldığı festival, 35 yerli ve 5 yabancı (İran, Belarus, Uganda, Ukrayna ve Etiyopya) katılımcı ile vatandaşlarla buluştu. Ayrıca akşamları düzenlenecek konserlerle Kolpa, Aydilge ve Mustafa Ceceli sahne alacak. Festival 27 Ağustos’a kadar devam edecek.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Geçen yıldan itibaren Uluslararası düzeyde bir festival haline getirmeye çalıştık. Bugün burada 40 tane firmamız var. 5 tane yabancı misafirimiz var, onlara kahvenin farklı lezzetlerin tattırmış olacağız. Festivalimiz 3 gün sürecek. Herkesi bekliyoruz” dedi.