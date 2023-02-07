3 araç ve 12 personel afet bölgesine doğru yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye Bozüyük Belediyesi tarafından iş makinesi ve personel gönderdi.

Deprem bölgesine yardım için Bozüyük Belediyesi seferber olurken daha önce yola çıkan 3 araç ve 12 personelin ardından enkaz çalışmalarına destek için 1 iş makinesi, 1 kamyon ile birlikte 2 personel daha deprem bölgesi Osmaniye’ye uğurlandı.