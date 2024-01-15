3 asırdır vatandaşa un öğüten su değirmeni tarihe tanıklık ediyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 asırlık tarihi su değirmeni, tarihe tanıklık etmenin yanı sıra geleneksel yöntemlerle buğday ve mısır gibi ürünleri öğütüp un haline getirerek vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.

Bayraktepe Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 300 yıllık su değirmeni, adeta tarihe tanıklık etmenin yanı sıra vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Zamanının büyük un fabrikaları olan su değirmeni 3 asırdır aynı yöntemle buğday, arpa, mısır gibi tahıl ürünlerini öğüterek doğal un elde edilmesini sağlıyor. Gelişen teknolojiye direnen değirmen günümüzde halen dere yatağından akan su ile çalışmaya devam ediyor. Eski görünümünden modernize hale getirilen değirmende taleplere yetişilmiyor. Değirmenin babasından kaldığını aktaran 77 yaşındaki Yılmaz Duyar, 100 yıldan beri değirmeni işlettiklerini belirtti. Duyar, “Değirmen tahminin 3 asırlık ve 100 seneden beri çalıştırıyoruz. Değirmene talep çok gece günüz çalışmamıza rağmen yetiştiremiyoruz. Su değirmeni unu yakmaz ve yavaş döner bu sebepten dolayı lezzeti yerinde olur. Ancak elektrikli değirmen hızlı döndüğü için unu yakar ve ekmeği iyi olmaz. Babamdan bize geçti bizde öldüğümüzde çocuklarım ve yeğenlerim burayı işletecekler” dedi.

“Biz burada insanların ihtiyaçlarını gideriyoruz”

Babasının rahatsızlığından dolayı ona yardımcı olduğunu aktaran 45 yaşındaki Veysel Duyar, “Biz burada insanların ihtiyaçlarını gideriyoruz mısır, buğday, çavdar gibi her türlü ürünü öğütüyoruz. Buraya müşteriler çuvallarını ve iletişim bilgilerini bırakır bizde öğüttükten sonra kendilerini arayıp unu teslim ederiz. Bize deden kaldı güzel ve zevkli bir iş ama eziyeti de var” derken öğütülmesi için mısır getiren Zafer Beşoluk, “Mısırlarımızı burada öğütüyoruz. Tarihi bir değirmen ve buranın eski halini de biliyorum. Zamanında burası restore edildi ve güzelleşti. Değirmenin bu hale gelmesi bizi mutlu ediyor. Ben buraya 10 yıldan beri dir öğütülmesi için mısır getiriyorum” şeklinde konuştu.