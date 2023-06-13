3 askerin şehit düştüğü patlama davasında yeniden hakim karşısında

Sakarya’da havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü imha için kamyondan indirildiği sırada patlaması ve 3 askerin şehit olmasına ilişkin açılan davanın duruşmasında sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine ve eksik hususların giderilmesine yönelik verilen kararla ertelendi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlamada, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı. Meydana gelen patlama sonrasında fabrikada hasar görmeyen patlayıcılar ise kontrollü şekilde imha edilmek üzere Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiine getirilmişti. Fabrikadaki patlayıcıların imha edilmek üzere Taşkısığı mevkiinde 9 Temmuz 2020’de saat 11.35’te kamyondan indirildiği sırada bir patlama meydana gelmiş, patlayıcıların infilak etmesi neticesinde ise 3 asker şehit olmuş, kamyon şoförü ile 4 asker yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 18 sayfalık iddianamede, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y. ile 3 jandarma personeli hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Davanın duruşması Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmada sanık Jandarma Yüzbaşı M.U.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y. ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G. ile bazı sanık avukatları duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ise duruşmada yer almadı. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan müşteki avukatı, eksik hususların giderilmesini ve kusur yönünden bilirkişi raporu alınmasını isterken bazı sanık avukatları da araştırılacak bir husus olmadığını belirterek davanın karara çıkılmasını talep etti. Söz verilen sanıklar ise diyeceklerinin olmadığını avukatlarının beyanlarına katıldıklarını söyledi. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise bilirkişi raporu taleplerinin reddine, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.