3 askerin şehit düştüğü patlamaya ilişkin sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu

Sakarya’da havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imha için kamyondan indirildiği sırada patlaması ve 3 askerin şehit olmasına ilişkin davada cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Mütalaada, dönemin İl Jandarma Komutanı ve 3 jandarma personeli hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın duruşması Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuksuz sanıklardan dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y., Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G., Jandarma Yüzbaşı M.U.Y., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütaalada sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme heyeti, sanıklar ve taraf avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma yapmaları için ek süre vererek, duruşmayı erteledi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı. Patlama sonrasında fabrikada hasar görmeyen patlayıcılar ise kontrollü şekilde imha edilmek üzere Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiine getirilmişti. Patlayıcılar imha edilmek üzere Taşkısığı mevkiinde 9 Temmuz 2020’de saat 11.35’te kamyondan indirildiği sırada patlama meydana gelmiş, patlayıcıların infilak etmesi neticesinde ise 3 asker şehit olmuş, kamyon şoförü ile 4 asker yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 18 sayfalık iddianamede, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y. ile Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G., Jandarma Yüzbaşı M.U.Y. ve Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.