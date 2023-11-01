3 aylık bebeğin karnında uyuşturucu çıktı

Kırklareli'nde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki 3 aylık bebeğin karnında ilaç kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

3 aylık bebeğin karnında uyuşturucu çıktı
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sina pırlanta
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sina pırlanta
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Kırklareli’nde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki 3 aylık bebeğin karnında ilaç kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski otoban girişinde polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde arama yapıldı. Şüphe üzerine bir bulguya rastlayan ekipler, D.D.’nin bebeği T.K.’nin karın bölgesinden ilaç kutusuna gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayla ilgili anne D.D., T.E., A.O., K.E. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.