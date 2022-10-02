3. Başakşehir Çocuk Maratonu binlerce katılımla gerçekleşti

3. Başakşehir Çocuk Maratonu Ekim ayının ilk pazar gününde 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

‘Dünya Çocuk Günü’ kapsamında Avrupa yakasının en büyük çocuk maratonu olan 3. Başakşehir Çocuk Maratonu, Ekim ayının ilk pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadı atletizm pistinde gerçekleşti. Etkinliğe 0-13 yaş grubu, Başakşehir’de ikamet eden çocuklar katıldı.

Kazanıp kaybetmenin önemli olmadığı, her çocuğun bitiş çizgisinde “Hoşgeldin Şampiyon” diyerek karşılandığı çocuk maratonunda 0-7 yaş grupları anne ve babalarıyla birlikte 300 metrede, 8-13 yaş grupları ise bireysel olarak 900 metrede yarıştı.

4 bin çocuk ve 10 binden fazla Başakşehirli velinin çocuklarını desteklediği maratonda toplam 12 bin kişinin yer aldığı belirtildi. Koşu programlarının yanı sıra sahne etkinlikleri, oyun alanları ve ikramların yer aldığı Çocuk Maratonu “Haydi Çocuklar Her Birlikte Koşuyoruz” sloganı ile gerçekleşirken, sporseverler yoğun ilgi gösterdi.