3 bin 250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin alım ilanı yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin alım ilanı yayımladı. Adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.

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  • 28.04.2022 11:20
  • Güncelleme: 28.04.2022 11:20
3 bin 250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin alım ilanı yayımlandı
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin alım ilanını Resmi Gazete’de yayımladı. Adaylar, 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. 2022/1 Dönem Çarşı Ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı:
"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak, En az 167 cm boyunda olmak, Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak, Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.”

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SHA Editör
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