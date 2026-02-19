3 bin kişilik cami ilk teravihle hizmete girdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yapımı tamamlanan Kartepe Kent Meydanı Cami, Ramazan ayının ilk teravih namazıyla birlikte ibadete açıldı. 3 bin kişi kapasiteli camide ilk teravihte yoğunluk yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle inşa edilen ve ilçenin en büyük camisi olarak planlanan Kartepe Kent Meydanı Cami, Ramazan ayına hazır hale getirilerek hizmete sunuldu. 30 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen cami, toplam 5 bin 250 metrekarelik inşaat alanına sahip. Aynı anda yaklaşık 3 bin kişinin ibadet edebileceği camide 2 bin 265 metrekarelik ana ibadet alanı yer alıyor.

Sosyal ve eğitim alanları da bulunuyor

Bodrum katta 1814 metrekarelik bölümde çok amaçlı salon, kütüphane, 6 derslik ve 2 öğretmen odası yer alıyor. Zemin katta ana ibadet alanı ile son cemaat bölümü bulunurken, 967 metrekarelik mahfil katı ek ibadet alanı olarak planlandı. Ayrıca kız ve erkek çocuklar için ayrı şadırvan ve tuvalet alanları da projeye dahil edildi.

Camide kılınan ilk teravih namazına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Kamil Akın, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.