3 bin Uğurlu öğrenciden Ata'ya ziyaret

Uğur Okulları 3 bin öğrencisi ve öğretmeniyle, Anıtkabir’de Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümümün 84. yıl dönümü öncesinde sevgi, özlem ve minnetle anıldı. Türkiye’nin dört bir yanındaki Uğur Okullarında öğrenim gören 3 bin öğrenci, öğretmenleri ve yöneticiler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de ziyaret etti. Atatürk’ün aziz hatırasına ve O’nun “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet’e her zaman sahip çıkacaklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Uğur Ailesi olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak yeni nesiller yetiştirdiklerini söyledi.

Törende Türk bayrağı taşıyarak Aslanlı Yolu geçen eğitimciler ve öğrenciler, mozoleye çelenk bıraktı ve Anıtkabir’de saygı duruşunda bulundu. Nil Çiçek Anıtkabir Özel Defteri’nde kaleme aldığı yazıda şu satırlara yer verdi:

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yurdumuzun dört bir yanından gelen sevgili öğrencilerimiz ve başöğretmenimiz olarak sizin açtığınız yolda büyük bir inançla ilerleyen fedakâr öğretmenlerimizle manevi huzurunuzda saygı, sevgi ve minnetle eğiliyoruz. ‘En büyük eserim.’ diyerek bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyet’e sahip çıkmayı görev biliyor; yeni nesilleri bu bilinç ve sorumlulukla yetiştiriyoruz. Yakmış olduğunuz eğitim meşalesini büyük bir onurla taşıyan Uğurlu eğitimci ve öğrenciler olarak, açmış olduğunuz aydınlık yolda hiç durmadan yürüyeceğimize manevi huzurunuzda bugün bir kez daha söz veriyoruz. İlke ve inkılaplarınız ışığında ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’"