3 büyüklerin kazandığı haftada rekor

Spor Toto Süper Lig’de 12. hafta gollü karşılaşmalara sahne oldu. Trabzonspor’un BAY geçtiği haftada 3 büyükler taraftarlarını mutlu etti.

Süper Lig’de 12. haftada oynanan 9 maçta toplam 35 gol atıldı. Bu rakam bu sezon geride kalan haftaların en gollü haftası olarak kayıtlara geçti. İstanbulspor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Ümraniyespor maçları haftanın en gollü karşılaşmaları olurken, MKE Ankaragücü de bu sezon ilk kez 4 gol attı. 3 büyükler haftayı 3 puanla kapatırken, şehrin iki yeni takımı İstanbulspor ve Ümraniyespor ise galibiyet hasretini sürdürdü. Zirve mücadelesi veren takımlardan Adana Demirspor ise 2-0 öne geçtiği Kayseri’de sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, Olimpiyat’ta 5 golle güldü

Lider Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda İstanbulspor’un konuğu oldu. Bu sezon attığı gol sayısıyla dikkat çeken sarı-lacivertliler rakibini de 5 golle geçerek bu kulvarda en golcü takım olma özelliğini sürdürdü ve 11 maçta 34 gole ulaştı. Öte yandan Fenerbahçe, üst üste 4. galibiyetini elde etti. Dünya Kupası arasına kadar oynanacak 2 haftada Jorge Jesus’un öğrencileri üst üste 2 iç saha maçına çıkacak.

Başakşehir rahat kazandı

1 haftada hem lig hem de Avrupa’da üst üste 2 müsabakadan yenilgiyle ayrılan Medipol Başakşehir, haftanın kapanış mücadelesinde Giresunspor’u ağırladı. Oyun üstünlüğünü maç boyunca elinde tutan turuncu-lacivertliler sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak puanını 23’e yükseltti.

Beşiktaş’ta Şenol Güneş farkı

Hafta içi siyah-beyazlıların başına tekrar geçen Şenol Güneş, ilk sınavına Ümraniyespor karşısında çıktı. Vodafone Park’ta oynanan müsabakanın hemen başında öne geçen Beşiktaş, rakibini 5-2 mağlup etti. Sezonun 3. haftasında sahasında oynadığı ve 4-1’lik sonuçla kazanılan Karagümrük maçı sonrası en farklı galibiyetini elde eden Kara Kartal, ligde 22 puanla takibini sürdürdü.

Galatasaray, kötü seriyi sonlandırdı

Haftanın açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 hafta sonra 3 puan sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar ligde puanını 21’e yükseltirken haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı.

Gol krallığında zirve Valencia’nın

Fenerbahçe’nin liderliğinde önemli rol oynayan Enner Valencia 2 maçlık aranın ardından golünü atarak bu sezonki gol sayısını 11’e yükseltti. Antalyaspor’un, 2-0’lık Sivasspor galibiyetinde 1 gole imza atan Haji Wright 8 gole ulaştı ve bu kulvarda ikinci sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük’ün gol yükünü çeken isimlerden Fabio Borini 7, Mbaye Diagne ise 6 golle listede yer alırken; Beşiktaş’ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst da bu hafta attığı 2 golle birlikte gol sayısını 6’ya yükseltti.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

Fatih Karagümrük: 0 - Galatasaray: 2

Konyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1

Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 0

MKE Ankaragücü: 4 - Hatayspor: 1

Beşiktaş: 5 - Ümraniyespor: 2

Kayserispor: 2 - Adana Demirspor: 2

İstanbulspor: 2 - Fenerbahçe: 5

Medipol Başakşehir: 3 - Giresunspor: 1

Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2