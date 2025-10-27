3. Cumhuriyet Halk Koşusu Söğüt'te gerçekleşti
Bilecik'te Cumhuriyetin 102'inci yılında 3. Cumhuriyet Halk Koşusu Söğüt'te gerçekleşti.
Söğüt Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen 3. Cumhuriyet Halk Koşusunda Ertuğrul Gazi Türbesi önünde toplanan 260 kişilik grup, 2 kilometre koşarak Söğüt Hükümet Konağı önüne geldi. Koşuya Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’de katıldı. Toplam 6 kategoride 260 sporcunun yer aldığı yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.