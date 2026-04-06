3 farklı suçtan 8 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik’te 3 farklı suçtan toplam 8 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü Yeşilçimen mevkiinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, İzmir Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden ve hakkında 3 farklı suçtan toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. isimli şahıs yakalandı. Şahsın ‘Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 6 yıl 4 ay, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak Ve Kullanmak’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu, ayrıca ‘Israrlı Takip’ suçundan ifadeye yönelik aranmasının olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.