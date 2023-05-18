3. Gömeç Heykel Sempozyumu'nda ilk çekiçler vuruldu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu’nda ilk çekiçler vuruldu.

Gömeç Belediyesinin ev sahipliğinde, dünyaca ünlü 12 sanatçının katılarak eserlerini yapacağı sempozyum 15 Mayıs’ta başladı. Sempozyum, 16 Haziran’da son bulacak.

Küratörlüğünü Hakan ve Özlem Şengönül’ün yaptığı sempozyumun ilk çekiçleri ise Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ve Başkan Yardımcısı Gazi Pişgin tarafından vuruldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası, Marmara Kalkınma Ajansı ve 17 Eylül Üniversitesinin paydaş olduğu projenin bu seneki teması ise “mitoloji” olarak belirlendi.

Yaz sezonu boyunca sempozyum alanında sergilenecek eserler, daha sonra Gömeç Gemiyatağı açıklarında belirlenen ve Türkiye’de tek olma özelliğine sahip sualtı müzesine indirilecek.