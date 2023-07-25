3 gün önce bir genci öldürüp kayıplara karışmıştı, kıskıvrak yakalandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 gün önce parkta çıkan tartışmada 26 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde 3 gün önce parkta çıkan tartışmada 26 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı.
Olay, 3 gün önce Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Mimar Sinan Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta Kaptan Kırdudu (26) ile bir şahıs arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, Kırdudu darp edilip bıçaklandı, olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı. Parkta hareketsiz yatan Kırdudu’yu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin çalışması neticesinde olayı gerçekleştiren şahıs bugün yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi sürüyor.