3 gün sürecek dev film festivalinin hazırlıkları başladı

Mardin’de birincisi düzenlenecek olan Mezopotamya Uluslararası Film Festivalinin hazırlıkları başladı. 3 gün sürecek olan dev festivalde, sinema sektöründen önemli isimler yer alacak.

3 gün sürecek olan Mezopotamya Uluslararası Film Festivali, Doğu’nun tarih kokan asırlık şehri Mardin’de düzenlenecek. Koordinatörlüğünü Sincar Medya’dan Zeki ve Adem Sincar’ın üstlendiği ve Mezopotamya Sinemacıları Kültür Derneği’nin de yer aldığı festivalin çalışmaları sürüyor. 3 Kasım 2023 tarihinde başlayacak olan organizasyonda ünlü yönetmen Şahin Yiğit’in yanı sıra, dünya çapında ödüllü yönetmenler ile sinema sektöründen önemli isimler de yer alacak. Festival hakkında konuşan Zeki ve Adem Sincar, “Bu festivali, sinema ve Yeşilçam’ı yeniden sevdirmek, Doğu’nun incisi olan Mardin’de, Mardin’in güzelliklerini ve Mezopotamya’nın tarihini anlatmak adına başlattık” ifadelerini kullandılar.