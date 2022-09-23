3 ilde dolandırıcılık olaylarının şüphelisi yakalandı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli, Tekirdağ'da evinde yakalanarak gözaltına alındı.

3 ilde dolandırıcılık olaylarının şüphelisi yakalandı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli, Tekirdağ’da evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen E.H. hakkında Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, "açığa imzanın kötüye kullanılması, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla E.H., Tekirdağ’da evinde yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

3 ilde dolandırıcılık olaylarının şüphelisi yakalandı
3 ilde dolandırıcılık olaylarının şüphelisi yakalandı