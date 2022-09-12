3 ilde sahte düzeneklerle kayıt dışı gelir elde eden akaryakıt kaçakçılarına darbe

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekiplerinin 4 ayrı akaryakıt istasyonuna yönelik eş zamanlı başarılı operasyonları neticesinde Konya, Aksaray ve Amasya’da kayıt dışı akaryakıt satışı sağlayan özel düzenekler tespit edildi.

Operasyonların ilki Konya’nın Karatay ilçesinde gerçekleştirildi. Bir akaryakıt istasyonunda akaryakıt tankeri kullanılarak numaratörlü sayaç üzerinden kayıt dışı akaryakıt satışı yapıldığı, yapılan bu satışlar için talep üzerine sahte akaryakıt fişi düzenlendiği, giderlerini yüksek göstermek isteyen mükelleflere komisyon karşılığı fiş düzenlenmediği bilgisini alan ekipler anında müdahale için çalışmalara başladı.

Yapılan aramalarda yazarkasa versiyon değişikliğinde kullanılan el terminali ile sahte fiş düzenlemede kullanılan bilgisayarlar, yazar kasa ve çok sayıda sahte akaryakıt fişi yakalandı. Sahte düzenekle usulsüz gelir elde etmeye çalışan istasyonda ayrıca ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve pompalı tüfek gibi pek çok silah da ele geçirilerek muhtemel güvenlik sorunları bertaraf edildi.

Aksaray’da ise iki ayrı operasyon yapıldı. Yürütülen ilk operasyonda, ekipler kaçak akaryakıt satışına ilişkin düzenek ararken farklı bir manzara ile karşılaştı. Aramalar esnasında akaryakıt istasyonunun çatı katında 6 bin 160 paket kaçak sigaranın saklandığı fark edildi. İkinci operasyonda ise, başka bir akaryakıt istasyonunda, otomasyon ve yazar kasalara müdahale edilerek kayıt dışı akaryakıt satışı yapıldığı ortaya çıkarıldı. Aramalarda istasyonda gizlenmiş vaziyette satış sistemine paralel çalışan pompa beyni ve arabirim ünitesi bulunarak kayıt dışı satış için kullanılan bilgisayar ve yazar kasaya el konuldu.

Son olarak Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir istasyona yapılan operasyonla cep telefonu ile kontrol edilen ve kablosuz internet alıcısı bulunan düzenekler ortaya çıkarıldı. İstasyon tanklarındaki yakıt seviyesi hakkında otomasyon sistemine yanlış veri gönderildiğini tespit eden ekipler ayrıca cep telefonu ile sisteme müdahale edildiğini ve böylece satış verilerinin silindiğini belirledi.

Ekiplerin sürekli ve yoğun çalışmaları sonucunda 3 ilde gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda ele geçirilen eşya, düzenek ve belgelere el konuldu.

İlgililer hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.