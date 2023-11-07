3. İvrindi kitap fuarı başladı

İvrindi Belediyesi’nce kültür sosyal etkinlikleri çerçevesinde “İvrindi Belediyesi Kitap Günleri” Etkinliğinin bu yıl 3.sü gerçekleştiriliyor.

Başkan Cengiz, “Kitap Günleri” etkinliğinin 3.sünü gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz, öğrencilerimiz bir hafta boyunca gezebilecek, diledikleri kitabı satın alabilecekler” dedi. Kitapseverler 6-11 Kasım arasında Atatürk Meydanı’nda hizmet verecek kitap günleri etkinliğinde aradığı yayınevini ve kitapları bulabilecekler.

Kitap günleri etkinliğimizi gelenekselleştireceğiz

Bu tarz projeleri desteklediklerini, her zaman da olması için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Cengiz, “Bu etkinliği ilk 2019 yılında gerçekleştirmek istemiştik. O gün bugündür bu yıl 3.sünü gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen Süleyman Bahadır başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İlçemizde bu tarz organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu ki kitap günleri adı altında binlerce eseri, onları kaleme döken yazarlarımızı vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz" dedi.

6-11 Kasım tarihleri arası etkinliğin devam edeceğini dile getiren Başkan Cengiz, “Hemşerilerimiz 6 gün boyunca ilçe merkezinde on binlerce kitap ve 30’a yakın yayınevinin yer alacağı stantları ziyaret edebilecek ve kitaplardan faydalanabilecek. Okur-yazar buluşmasını ilçemizde gerçekleştireceğiz. Yıllardır kitap okuyor, şiir okuyor ve paylaşıyoruz fakat onları kaleme döken kişileri görme, onlarla aynı ortamda bulunma, hasbihal etme ve söyleşilerine katılma şansına sahip olamadık. Son 3 yıldır bunu hayata geçirdiğimiz için mutluyum”

6 gün içerisinde güzel birlikteliklere ev sahipliği yapacağız

Birçok söyleşi programının etkinlikte yer alacağını dile getiren Başkan Cengiz, “İlçemizde misafir edeceğimiz değerli yazarımızın söyleşi etkinliğine tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Farklı okullarımızın konferans salonlarında yazarlarımız öğrencilerimiz ile buluşacak. Kitap Günleri Etkinliğimizin ilk gününde Nurettin Çarmıklı Madencilik ve Teknik Anadolu Lisemizde kıymetli yazarımız Prof. Dr. İbrahim Aydın öğrenci kardeşlerimiz ile buluştu. 7 Kasım’da şair Dilaver Ayyıldız, 8 Kasım’da Halil Ülke, 9 Kasım’da da Salih Dülger’i ilçemizde ağırlayacağız. Birden çok yazarımız okullarda öğrencilerimiz ile buluşacak, kitap imzalatma imkanına erişmiş olacak.”

Okuyan bir toplum değiliz

Maalesef ki okuyan bir toplum değiliz diyen Başkan Cengiz, “Maalesef Türkiye’de şu an okuma oranı yüzde 4,5 oranında. Birçok ülkede bu rakamlar çok çok yukarıda. 10 milyon nüfuslu Azerbaycan’la ülkemiz kıyaslandığında Azerbaycan’ın okuma oranı bizlere göre çok fazla. Ülkeler arası kıyaslama yaparsak şayet okuma oranının ülkemizde yeteri kadar ilerlemediğini gözlemleyebiliyoruz. Japonya’da bir kişi yılda 6 kitap okurken, ülkemizde bu oran 6 kişide bir kitaba kadar düşmüş durumda. Japonya’da bir yılda bir milyar kitap basılırken, ülkemiz de bu sayı 23 milyon. Bu istatistikleri çoğaltmak, lehimize çevirmek ve kitap okuma oranımızı geliştirmek bizim elimizde. İlçemiz kitabı seven, okuyan bir yer. Okuma oranının diğer ilçelere nazaran ilçemizde daha yüksek olması sevindirici. İlçemizde bu yıl faaliyete aldığımız İvrindi Belediyesi İlçe Halk Kütüphanesi ile kitapları halkımız ile buluşturmaya öncülük edeceğiz inşallah.”

Dijitalleşme döneminde yaşıyoruz

Ülkemizde Z kuşağı diye tabir ettiğimiz gençlerimizin dijital ortamlarda çok fazla vakit geçirdiğini ifade eden Başkan Cengiz, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi nasıl bakarsak öyle görürüz. Bizler gençlikte Z kuşağı değil Teknofest kuşağı görüyoruz. İnşallah bu gençler önümüzdeki yıllarda güzel şeyler üretecek, ülkemizi kalkındıracak projelere imza atacaklar. Buna inancımız tamdır. Buna vesile olmak, bu hayallerimizi gerçekleştirmek bizim elimizde. O yüzden kitap okumalı, okumaya vesile olmalıyız. Bu tarz organizasyon ve etkinliğe ön ayak olmalı, haberini aldığımız bu tarz organizasyonlara katılım sağlamaya gayret etmeliyiz. Bu vesile ile bu yıl 3.sünü gerçekleştirdiğimiz İvrindi Kitap Günleri isimli bu güzel organizasyonumuzun ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, on binlerce kitap ve yayın evine ev sahipliği yapacağımız etkinliğimize teşrif eden kıymetli yazar ve şairlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinliğimizi her sene gerçekleştirerek alışkanlık haline getirip, kitap okumaya teşvik etme hedefimizden sapmayacağız” dedi.

Bu tür organizasyonlarımızı dolu dolu geçiriyoruz diyen Başkan Cengiz “ Öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize hitap edecek yazar ve şairlerimizi misafir etme gayretimizi sürdürüyoruz. Önceki yıl Ahmet Şimşirgil hocamızı misafir etmiştik bu yıl da ülkemizin değerli yazarlarından, yaptığı programlarla kendinden söz ettiren Prof. Dr. Hayati İnanç hocamızı ilçemizde ağırlayacağız. Büyük bir hazla dinleyeceğimiz söyleşi programı olacağından eminiz” dedi