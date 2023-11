3 kadın yankesici, otobüse binen kadının cüzdanını böyle çaldı, kıskıvrak yakalandı

TAKİP ET

Bursa’da 3 kadın yankesici otobüs durağında hırsızlık yaparken kadın sokak timi tarafından yakalandı. 3 sabıkalı kadın, hızlı hareketlerle çaldığı telefon sonrası durağa geçerken; kendilerini takipteki sokak timleri tarafından fark edilip gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Emniyet Caddesi üzerindeki otobüs duraklarında bekleyen Perihan K. otobüse bindiği esnada Hayat K. (53), Burcu A. (33) ve Belgin A.’nın (51) ağına takıldı. 3 kadın yankesici çevreyi kontrol ettikten sonra hızlı hareketlerle Perihan K.’ya yaklaştı. Şüphelilerden biri otobüse binen kadının dikkatini dağıtırken, diğeri ise elinde siper ettiği çarşaf ile telefonunu alıp durağa döndü. O sırada bölgede onları takip eden biri kadın sokak timleri kadın yankesicileri suç üstündeyken gözaltına alındı.

O anlar belediye otobüsünün güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm otobüs ve metro araçlarına farklı noktalarda kamera koymasının suç ve suçluyla mücadelede ciddi katkı sağladığı öğrenildi.