3 katlı binada 20 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi, polis bile şaşkına döndü

Ümraniye’de 3 katlı binada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan tahkikatın ardından narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda bin 550 kök Hint keneviri bitkisi, 250 kilo hasat edilmiş esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. 3 katlı binanın bodrum katı, 1. katı ve 2. katında Kint keneviri üretim tesisi kurulduğu, damlama sulama sistemi ve enerji panellerinin yerleştirildiği, 3. katta ise hasat edilen uyuşturucu maddelerin kurutulduğu tespit edildi. Yaklaşık 8 milyon TL maliyet ile tesisin kurulduğu, 20 milyon TL değerinde olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.Y. Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan M.Y. ifadesinde, “Yetiştirilen yeri kiraladım. Maddeleri yetiştirmemdeki amaç, satış aşamasını düşünmemdir. Ancak hiç satış yapmadım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi.

“Ofis boy olarak çalışıyorum”

Şüpheli H.T. ise, “Ben olay yerinde çalışanım. Benim çalıştığım yer ile olay yerinin giriş kapıları farklıdır. Ofis boy olarak çalışıyorum. Yetiştiricilikle ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Uyuşturucu kullanmam. Olayla alakam yoktur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi.