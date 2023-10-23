3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın panik oluşturdu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü.

3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın panik oluşturdu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü.

Fatih Mahallesi 9075. Sokak’ta 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Panik oluşturan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.