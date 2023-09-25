3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Fidanlık Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. 2 yaşındaki Eyüp A., oturma odasındaki pencereye tırmandı. Pencereye çıkan çocuk, sinekliği açınca dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düştü. Kafa üstü beton zemin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, annesi Yasemin A. baygınlık geçirdi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.