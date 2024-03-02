3. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. katın camından beton zemine düşen otizm hastası 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

3. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3. katın camından beton zemine düşen otizm hastası 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi Sakakuşu Sokak üzerinde meydana geldi. 12 yaşındaki Belinay Özay henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın 3. katındaki ikamet camından beton zemine düştü. Ağır yaralanan Belinay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Belinay Özay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olay yerinde gözyaşlarına boğulan anneyi komşuları sakinleştirdi.