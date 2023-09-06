3. kez Sakaryaspor'un başına geçen Şanlı'yla ilk antrenman

Sakaryaspor, 3. kez takımın başına geçen Tuncay Şanlı yönetiminde Bodrumspor müsabakasının antrenmanına başladı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı, “Hem kulübümüzün kültürüne hem de taraftarımızın isteğine keyif veren, mücadele eden, asla pes etmeyen bir takım kurmak istiyoruz” dedi.

Teknik Direktör Taner Taşkın’dan boşalan koltuğa geçen Tuncay Şanlı, yeşil-siyahlı takımla Rüstemler Tesisleri’nde ilk antrenmanına çıktı. Antrenman başlamadan önce kısa bir toplantı gerçekleştiren Şanlı ve ekibi, sonrasında ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarıyla Bodrumspor hazırlıklarına başladı. Sakaryaspor-Bodrumspor müsabakası 18 Eylül Pazartesi günü Yeni Atatürk Stadyumu’nda saat 20.00’da oynanacak. Yeşil-siyahlı ekip bu karşılamadan 3 puan almayı hedefliyor.

“Yeni bir gün ve yeni bir sayfa”

3. kez Sakaryaspor’un başına geçen Teknik Direktör Tuncay Şanlı, “Heyecanımız ve isteğimiz var. Ekibimizin coşkusu var. Az önce onlarla konuştuğumda da söyledim, geçmişe bakmamak gerekiyor bugün yeni bir gün ve yeni bir sayfa. Çok kaliteli ayaklar ile özel oyunculara sahibiz. Ama takım oyununu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Bizim de ekip olarak üstüne basarak yapacağımız çalışmalarımız bu yönde olacak. Hem kulübümüzün kültürüne hem de taraftarımızın isteğine keyif veren, mücadele eden, asla pes etmeyen bir takım kurmak istiyoruz. O karaktere sahip oyuncular ile bunun doğrultusunda da çalışmalarımız devam edecek. Seyircimizin bize desteği her zaman var ve bu desteği yine bekliyoruz. Şuanda birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Taraftarımız yanımızda olduktan sonra her şeyi daha rahat çözebiliriz” dedi.