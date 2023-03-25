3. Kez sektör lideri ödülü

TREDAŞ, 170 bin markanın, 9 buçuk milyon bireysel üyenin ve aylık milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu, bu yıl sekizincisi düzenlenen A.C.E Awards’ta üst üste üçüncü kez Enerji Dağıtım kategorisinde “Diamond” ödülü alarak, sektörünün birincisi oldu.

Trakya bölgesinde elektrik dağıtım hizmetini, yeterli, sürekli ve kaliteli sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Şikayetvar tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) ödüllerinde Enerji Dağıtım kategorisinde "Diamond" ödülünü üst üste üçüncü kez kazanarak, enerji dağıtım sektörünün birincisi oldu.

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından bu yıl düzenlenmesi planlanan tören iptal edilirken, Ankara’da bir otelde tören formatı dışında yapılan organizasyonla sadece hak sahibi şirketlerin yöneticilerine ödülleri teslim edildi. TREDAŞ adına ödülü, Müşteri Deneyimi ve Çağrı Merkezi Müdürü Ömer Yalçın aldı.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili yaptığı açıklamada, ödülü üçüncü kez almanın gurur verici olduğunu ifade ederek, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. Bilgili şöyle konuştu;

“Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye’nin birçok noktasından bölgeye gelen ekipler olduğu gibi şirket olarak bizler de afet bölgesinde vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hizmetimizin merkezinde müşteri olduğundan, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızın üst üste üçüncü kez ödüle layık görülmesi gurur verici. Katkılarından ötürü tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

TREDAŞ Müşteri Deneyimi ve Çağrı Merkezi Müdürü Yalçın da, ödülün kullanıcı oylarıyla belirlenmesinin kendileri memnun ettiğini belirterek, hizmet kalitesini arttırmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Yalçın, “Bu ödülü daha anlamlı hale getiren kullanıcıların oyları ile belirlenmiş olmasıdır. Kurum olarak Enerji Dağıtım kategorisinde üçüncü kez üst üste Diamond ödülünü kazanmak, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi konusunda çalışmalarımıza daha fazla ilham veriyor ve müşteri deneyimimizi sürekli olarak iyileştirmemizi sağlıyor. Ayrıca bu yolculukta ekibime de gösterdikleri üstün performans için teşekkür ederim" dedi.